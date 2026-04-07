Il barattolo di Nutella più distante di sempre

Lunedì sera, pochi minuti prima che la missione lunare Artemis II superasse il record di distanza dalla Terra nel suo viaggio intorno alla Luna, un barattolo di Nutella si è preso per qualche istante la scena. Nel video in diretta della missione, lo si è visto fluttuare e attraversare gli angusti spazi della capsula spaziale Orion, probabilmente dopo che si era distaccato da uno dei compartimenti in cui è conservato il cibo per la missione.

Il barattolo sembrava essere quello classico da 450 grammi, con il tappo bianco e l’etichetta con il marchio nero e rosso della famosa crema spalmabile, prodotta dalla multinazionale piemontese Ferrero. Pochi minuti dopo, i quattro astronauti su Orion hanno superato i 400.171 chilometri di distanza dalla Terra, superando il record di Apollo XIII. Nelle ore seguenti si sono ulteriormente allontanati, fino a raggiungere il massimo di 406.771 chilometri.

A differenza degli astronauti delle missioni Apollo, che tra gli anni Sessanta e Settanta non potevano contare su molte alternative appetitose per il cibo, oggi l’equipaggio di Artemis II può fare affidamento su una discreta varietà di alimenti. A bordo ci sono diverse bevande, compresi preparati per farsi caffè e frullati, e alimenti come tortillas, frutta secca, carne preparata, alcune verdure e snack come biscotti, cioccolato e appunto la Nutella. I cibi sono selezionati per fare poche briciole, che potrebbero infilarsi nelle attrezzature di bordo.

La Nutella è un alimento molto energetico in rapporto alla sua massa, quindi è indicato per i viaggi spaziali, dove ogni chilogrammo da portare oltre l’atmosfera terrestre costa molto. Il barattolo ripreso durante il sorvolo della Luna è il primo di cui si abbia notizia ad avere raggiunto il nostro satellite naturale e diventerà probabilmente un cimelio, tra i tanti delle missioni lunari.