Le prime immagini di come sarà il nuovo stadio della Roma

Mercoledì 24 luglio alcuni dirigenti della squadra maschile di calcio della Roma, tra cui il vicepresidente Ryan Friedkin e l’amministratrice delegata Lina Souloukou, hanno incontrato il sindaco di Roma Roberto Gualtieri per parlare del nuovo stadio che il club vuole far costruire. Dopo l’incontro sono stati diffusi i primi video e foto del progetto, sul quale per il momento si sa ancora molto poco: la Roma infatti non ha ancora diffuso informazioni sui tempi previsti per la fine dei lavori, sui costi e sulle caratteristiche del nuovo stadio (il numero di posti, per esempio).

La Roma oggi gioca le sue partite di casa nello stadio Olimpico, che divide con la Lazio ed è di proprietà del comune di Roma (le squadre sono in affitto); in Italia ci sono ancora poche squadre con lo stadio di proprietà (la Juventus, l’Atalanta e poche altre), mentre all’estero è una cosa molto più comune. Avere un proprio stadio consente ai club di guadagnare più soldi. Sul sito ufficiale della Roma si legge che al centro della «visione unica» e dello stadio c’è la «nuova Curva Sud, destinata a diventare la più grande d’Europa». Friedkin ha detto che il design del progetto è ispirato all’architettura romana classica: in effetti nel video viene mostrato anche come sarà l’interno dell’impianto, e si vedono colonnati e archi a tutto sesto di un materiale che sembra marmo bianco.

