Usciranno quattro nuovi episodi di “Malcolm”, amatissima serie tv dei primi anni Duemila

Venerdì sul profilo Instagram dell’attore Frankie Muniz è apparso un video in cui Bryan Cranston, Jane Kaczmarek e lo stesso Muniz annunciano il ritorno di Malcolm, celebre sitcom dei primi anni Duemila di cui i tre erano protagonisti. I nuovi episodi, quattro in tutto, verranno trasmessi dalla piattaforma di streaming Disney+ e saranno realizzati dal creatore della serie originale, Linwood Boomer. Per ora si sa solo che usciranno nel 2025 e che racconteranno una serie di eventi legati al quarantesimo anniversario di matrimonio di Hal (interpretato da Cranston) e Lois (interpretata da Kaczmarek).

Uscita nel 2000 e proseguita per sette stagioni fino al 2006, Malcolm seguiva la storia di una famiglia stravagante composta dai due genitori (Cranston e Kaczmarek, appunto) e quattro figli: il primogenito Francis, mandato alla scuola militare per il suo temperamento irascibile; il secondogenito Reese, sostanzialmente un teppista; il terzogenito Malcolm, cioè il protagonista, ragazzo geniale ma spesso incolpato di ciò che accade in famiglia e un po’ impacciato; e il piccolo Dewey, maltrattato dai fratelli.

Nel video Muniz, che come attore viene ricordato principalmente per il ruolo di Malcolm, dice di aver «aspettato questo momento per 18 anni» e di non vedere l’ora di «scoprire dove sono ora Malcolm e la sua famiglia».