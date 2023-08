Le nuove maglie del Red Star Parigi disegnate con l’aiuto dell’intelligenza artificiale

Alcuni video condivisi sui social media mostrano una scia luminosa attraversare attorno alla mezzanotte tra lunedì e martedì il cielo sopra Melbourne, nel sud-est dell’Australia. La scia si è vista per circa un minuto prima di sparire nel buio, e per come era fatta ha fatto pensare che potesse essere una meteora, una cometa o di qualche tipo di «rifiuto spaziale». In un secondo momento l’Agenzia spaziale australiana ha chiarito che molto probabilmente era stata prodotta dai detriti di un razzo russo rientrato nell’atmosfera.

L’Agenzia spaziale australiana ha detto che le autorità russe avevano avvisato del lancio del razzo, un Soyuz-2, che doveva servire per portare in orbita un satellite. Sempre secondo quanto detto dalle autorità russe, era previsto che i suoi detriti precipitassero nell’oceano, a sud-est della Tasmania.

Residents of Melbourne, Australia posted footage of a "meteor fall", which is reported to be the third stage of the Russian Soyuz-2.1b rocket burn out. pic.twitter.com/GJEtjrssPs — Informer Daily (@X_Informer_X) August 7, 2023

Alcuni scienziati avevano notato subito che non poteva trattarsi del passaggio di una cometa o di una meteora, visto che i colori della scia indicavano un oggetto di metallo o plastica in fiamme. L’astrofisico Richard de Grijs, professore alla Macquarie University, ha spiegato che le meteore produrrebbero una scia tendente al verde o al blu per via degli elementi di cui sono fatte, e non bianca-giallastra come quella che si è vista nella notte a Melbourne; inoltre, le meteore sarebbero visibili per molto meno tempo.