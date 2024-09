La nuova canzone dei Cure, dopo 16 anni

A sedici anni di distanza dal loro ultimo album, 4:13 Dream, giovedì i Cure hanno pubblicato il primo singolo del loro nuovo disco, che uscirà il primo novembre e si chiamerà Songs of a Lost World. La nuova canzone si chiama “Alone” e sarà anche la prima del disco: il cantante e frontman del gruppo Robert Smith ha detto che «è stata la traccia che ha sbloccato il disco. Non appena l’abbiamo registrata, ho capito che era la canzone di apertura, e che l’intero album stava prendendo forma». “Alone” era già stata cantata durante alcuni concerti della band, ma non era ancora stata pubblicata ufficialmente.

I Cure sono stati uno dei più importanti e amati gruppi new wave britannici degli anni Ottanta e Novanta, e parlavano di questo disco almeno dal 2019, quando Smith raccontò di essere stato «nello studio dove i Queen avevano fatto “Bohemian Rhapsody”» e di aver registrato 19 canzoni. L’album sarebbe dovuto uscire, secondo i progetti iniziali, entro il giorno di Halloween di quell’anno, ma ci fu qualche cambiamento di programma, legato soprattutto alla decisione di registrare nuovamente alcuni dei pezzi e ad alcuni lutti nella famiglia di Smith.

Nelle ultime settimane, però, i fan che avevano fornito il proprio indirizzo di posta al momento della registrazione al sito dei Cure avevano cominciato a ricevere criptiche cartoline. Dopo qualche giorno di segnali misteriosi, il 13 settembre il gruppo aveva annunciato la data di pubblicazione di Songs of a Lost World.