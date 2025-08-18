Il notevole morso di squalo che ha distrutto la tavola di un surfista australiano, rimasto illeso

Lunedì mattina a Cabarita Beach, una cittadina sulla costa orientale dell’Australia, un surfista è stato attaccato da uno squalo, che ha morsicato e strappato una grande porzione della sua tavola da surf; la tavola si è poi rotta in due parti. L’uomo si chiama Brad Ross ed è rimasto illeso. L’attacco è avvenuto attorno alle 7:30 (ora locale), e la spiaggia è stata chiusa alla balneazione dopo l’episodio.

Un video dell’attacco; nella seconda foto del post si vede la tavola morsicata dallo squalo

Nonostante siano al centro di moltissimi film che li hanno resi noti al grande pubblico e ricevano grandi attenzioni da parte dei media, gli attacchi di squali sono più rari di quanto si potrebbe pensare. Nel 2024 gli attacchi di squali verso le persone sono stati 88 in tutto il mondo, secondo il Museo di storia naturale della Florida, che ogni anno produce un report su di essi. Soltanto in 7 di questi casi l’attacco ha causato la morte della persona coinvolta, un dato in linea con la media degli anni precedenti. Per fare un confronto, nei soli Stati Uniti in media ogni anno fra le 30 e le 40 persone muoiono a causa dei morsi di cani.