Un uomo norvegese si è svegliato con una nave cargo arenata in giardino

Giovedì mattina Johan Helberg, un uomo norvegese residente a Byneset, nel fiordo di Trondheim, è stato svegliato dal vicino che suonava insistentemente il campanello per dirgli che una nave cargo lunga 135 metri si era appena arenata nel suo giardino. Helberg non si era accorto di nulla, ma aprendo la finestra si è reso conto che la nave era arrivata a cinque metri dalla sua camera da letto, rischiando di distruggere tutta la casa. Intervistato dai giornalisti ha detto che «non sarebbe stato molto piacevole». L’incidente non ha causato danni alla casa, se non la rottura di una pompa di calore.

Secondo i dati della Guardia costiera la nave, che batte bandiera cipriota, stava viaggiando a una velocità di circa 30 chilometri orari ed era diretta verso Orkanger, qualche chilometro più a ovest. Non è chiaro che cosa abbia causato il cambio di rotta o come sia avvenuto l’incidente. La polizia ha aperto un’indagine e ha indagato una persona, quella che si trovava sul ponte al momento dell’arenamento. In tutto a bordo c’erano 16 persone.