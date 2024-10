A Shanghai non c’è proprio un’atmosfera da Masters 1000 di tennis

In questi giorni si sta giocando in Cina, a Shanghai, un torneo di tennis della categoria Masters 1000, seconda per importanza solo ai quattro tornei del Grande Slam. Lunedì per il terzo giorno consecutivo è piovuto e questo ha causato diversi problemi organizzativi, perché solamente il campo centrale può essere coperto, e ci sono stati quindi vari rinvii. Non potendo più rimandare le partite per questioni di tempo, lunedì alcune di queste si sono giocate nei campi solitamente usati per gli allenamenti, con tribune piccolissime, senza sponsor e soprattutto senza la possibilità di avere una copertura televisiva. Il tennista italiano Lorenzo Musetti ha giocato contro il belga David Goffin in uno di questi campi, che dai video pubblicati sui social sembra il campetto di una palestra.

Musetti alla fine ha perso per 2 set a 1, venendo eliminato al primo turno: la partita si sarebbe dovuta giocare due giorni fa, ma c’era stato un doppio rinvio appunto per la pioggia. Per tifosi e spettatori non è stato possibile vederla, perché i campi di allenamento non sono normalmente attrezzati per la trasmissione delle partite, e gli organizzatori non hanno avuto il tempo di farlo.