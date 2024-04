Il video del canestro all’ultimo secondo di Jamal Murray, decisivo in NBA per la rimonta da 20 punti di svantaggio di Denver contro i Lakers

Sabato scorso sono cominciati i playoff della NBA, cioè la fase finale della principale lega di basket statunitense. I campioni in carica dei Denver Nuggets stanno affrontando nella serie al meglio delle sette partite i Los Angeles Lakers di Lebron James. Dopo aver vinto “gara-1” (come viene chiamata in gergo la prima partita della serie), Denver in gara-2 è stata in svantaggio praticamente per tutta la partita, arrivando anche a 20 punti di distacco dagli avversari (il punteggio era di 68-48 per i Lakers all’inizio del terzo quarto). Poi però i Nuggets, che giocavano in casa, hanno cominciato a rimontare, avvicinandosi pian piano ai Lakers fino a pareggiare a un minuto dalla fine, sul 97-97.

L’ultimo minuto è stato molto intenso e spettacolare: prima Lebron James ha segnato il canestro del 99-97, poi Jamal Murray, il playmaker dei Denver Nuggets, ha segnato quello del 99-99. Murray, insieme a Jokic, è uno dei giocatori più importanti di Denver. Nella partita contro i Lakers ha segnato 12 dei suoi 20 punti totali nell’ultimo quarto, compresi i due decisivi per la vittoria. Il canestro del 101-99 è arrivato proprio sulla sirena, cioè allo scadere del tempo: nel basket quando finisce il tempo a disposizione suona in modo molto chiaro una sirena, e un tiro è considerato valido se la palla si stacca dalle mani di un giocatore prima che cominci a suonare. I tiri “sulla sirena” sono quindi quelli in cui si sente il suono appena dopo che il tiro è partito.