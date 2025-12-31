Le moto di Valentino Rossi e di altri piloti sequestrate in Messico a un presunto narcotrafficante

La polizia messicana ha sequestrato decine di moto da competizione per un valore stimato di 34 milioni di euro che si ritiene appartenessero a Ryan Wedding, una delle principali persone ricercate negli Stati Uniti. Wedding ha 44 anni, è canadese, è un ex atleta olimpico di snowboard ed è sospettato di essersi inserito nel potente cartello della droga di Sinaloa. In totale le moto sequestrate sono 62, comprese alcune Ducati: certe sono state usate nei campionati mondiali di motociclismo da piloti come Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, Marc Márquez e Andrea Dovizioso.

L’operazione è stata svolta con la collaborazione dell’FBI e ha coinvolto quattro immobili tra Città del Messico e dintorni. Oltre alle moto sono stati sequestrati altri mezzi, opere d’arte, droghe illegali e due medaglie olimpiche (non è chiaro di chi siano, visto che Wedding partecipò alle Olimpiadi invernali del 2002 a Salt Lake City, ma arrivò 24esimo).

Di Wedding comunque non si hanno notizie, e l’FBI offre una ricompensa di 15 milioni di dollari a chiunque abbia informazioni sul suo conto. In particolare è accusato di essere a capo di un’organizzazione criminale che gestiva una rete internazionale di traffico di droghe illegali tra Colombia, Stati Uniti e Canada attraverso il Messico. Sempre secondo l’FBI, sarebbe stato coinvolto in diversi omicidi legati a queste attività.