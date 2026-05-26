Anche all’ex presidente della Ferrari Montezemolo non è piaciuta la nuova Ferrari elettrica

Martedì l’ex presidente della Ferrari Luca Cordero di Montezemolo ha espresso tutta la sua delusione per la nuova Ferrari Luce, il primo modello completamente elettrico dell’azienda presentato lunedì. Parlando con alcuni giornalisti Montezemolo ha detto: «se dovessi dire quello che penso farei del male alla Ferrari» e «si rischia la distruzione di un mito».

Le parole di Montezemolo sono notevoli visto che è stato presidente della società dal 1991 al 2014. Tuttavia, negli ultimi anni i rapporti tra lui e John Elkann, l’attuale presidente di Ferrari, sono peggiorati per via di differenze di vedute sulla gestione dell’azienda.

Montezemolo non è l’unico a cui non è piaciuta la Luce: il titolo di Ferrari in borsa ha perso quasi l’8 per cento dopo la presentazione. Osservatori e appassionati ne hanno criticato soprattutto il design, molto diverso da tutti i modelli precedenti: è stato progettato da LoveFrom, l’agenzia fondata da Jony Ive, che per molti anni è stato responsabile del design dei prodotti di Apple.