La moneta da due sterline dedicata a George Orwell

La Royal Mint, la zecca del Regno Unito, ha annunciato la produzione di una nuova moneta da 2 sterline dedicata allo scrittore, giornalista e critico britannico George Orwell in occasione del 75esimo anniversario della sua morte. Orwell, il cui vero nome era Eric Arthur Blair, morì a Londra nel 1950. Tra i suoi lavori più conosciuti ci sono la Fattoria degli Animali, un romanzo allegorico in cui racconta le conseguenze dei totalitarismi all’interno delle dinamiche tra animali di una fattoria, e 1984, romanzo distopico in cui il protagonista Winston Smith vive in un regime totalitario e repressivo, in cui c’è la massima sorveglianza su qualsiasi aspetto della vita.

Il retro della moneta è ispirato proprio a 1984: mostra un grande occhio, la cui pupilla è rappresentata dalla lente di una telecamera con la scritta “Big Brother is watching you”, “Il Grande Fratello ti osserva”. Il “Grande Fratello” è ciò che governa il regime raccontato in 1984, e che controlla morbosamente gli abitanti: nel romanzo nessuno l’ha mai visto di persona, tanto che non si sa se sia una persona fisica o un’entità estratta. La circonferenza della moneta è tradizionalmente zigrinata, e mostra la scritta “There was truth and there was untruth”, cioè “Esiste la verità ed esiste la non verità”, una citazione da 1984 espressa con alcuni termini della “neolingua”, cioè una nuova lingua semplificata che il regime tenta di imporre nel romanzo.

La zecca britannica produce ogni anno monete commemorative di personaggi o eventi particolarmente rilevanti, come quelle dedicate a William Shakespeare e Jane Austen o quelle per celebrare l’anniversario del D-Day, una delle operazioni più importanti della Seconda guerra mondiale. Le monete da 2 sterline sono particolarmente popolari tra i gli appassionati: quella dedicata a George Orwell si potrà acquistare sul sito della zecca a partire dal 15 gennaio in varie versioni.