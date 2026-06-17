I tre gol di Lionel Messi durante la partita dell’Argentina contro l’Algeria, ai Mondiali

Nella notte i campioni in carica dell’Argentina hanno battuto 3-0 l’Algeria ai Mondiali di calcio, grazie a una tripletta del loro capitano Lionel Messi, uno dei giocatori più forti di sempre. Messi, 38 anni, ha battuto diversi record con questi gol (uno nel primo e due nel secondo tempo): in particolare, ha eguagliato il record assoluto di 16 gol ai Mondiali, detenuto dal tedesco Miroslav Klose.

Per Messi questo è il sesto Mondiale a cui partecipa: compirà 39 anni durante il torneo. Lui e Cristiano Ronaldo (41 anni, campione d’Europa col Portogallo nel 2016) sono tra i calciatori più attesi: non si sono mai affrontati ai Mondiali e potrebbe succedere ai ottavi di finale. Dal 2023 Messi gioca per la squadra statunitense dell’Inter Miami.