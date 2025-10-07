Il video di Milei che canta alcune hit del rock argentino durante un comizio

Il presidente argentino Javier Milei si è fatto conoscere in tutto il mondo per uno stile comunicativo piuttosto originale: l’ha riconfermato lunedì sera, quando ha tenuto un comizio che per metà è stato un concerto rock, in cui lui stesso ha cantato alcune delle canzoni più celebri della musica argentina. Milei è famoso, oltre che per le sue posizioni economiche ultraliberiste, per la sua capigliatura scompigliata e per una campagna elettorale in cui brandiva regolarmente una motosega, simbolo della necessità di tagliare la burocrazia e la spesa pubblica, ed è nota anche la sua passione per la musica rock. Spesso, come lunedì sera, indossa giacche di pelle.

Il comizio si è tenuto in un palazzetto per concerti della capitale Buenos Aires: dopo circa un’ora di concerto è iniziata la parte politica vera e propria, in cui il presidente ha presentato il suo nuovo libro, La construcción del milagro (“la costruzione del miracolo”).

È un momento piuttosto difficile politicamente per Milei: le sue politiche economiche hanno raggiunto risultati limitati, nell’ultimo mese il suo partito, La Libertad Avanza, è andato male alle elezioni provinciali di Buenos Aires e il parlamento ha approvato due leggi su cui aveva messo il veto. Lunedì inoltre un candidato del suo partito alle elezioni legislative di metà mandato del 26 ottobre si è dovuto ritirare perché si è scoperto che aveva accettato una grossa somma di denaro da un imprenditore sotto inchiesta per traffico di stupefacenti negli Stati Uniti.

