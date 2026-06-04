Il video dei Metallica che suonano la sigla italiana di Ken il guerriero

Mercoledì i Metallica, la band di heavy metal più famosa al mondo, hanno suonato a Bologna nell’unica data italiana del loro nuovo tour. Nel corso della serata il chitarrista Kirk Hammett e il bassista Rob Trujillo hanno interrotto il concerto per alcuni minuti per fare una cover della sigla italiana del cartone animato giapponese Ken il guerriero (composta nel 1986 da Claudio Maioli).

Succede spesso che nei concerti i Metallica omaggino il paese in cui suonano con una cover di una popolare canzone locale reinterpretata in chiave metal. Lo avevano fatto altre volte anche in Italia, come quando nel 2018 suonarono “C’è chi dice no” di Vasco Rossi, e nel 2024 “Acida” dei Prozac+.