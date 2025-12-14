La visita di Lionel Messi a Calcutta è andata malissimo

Sabato ci sono stati grossi disordini al Salt Lake Stadium di Calcutta, in India, a causa della pessima organizzazione di uno degli appuntamenti del tour che il calciatore Lionel Messi sta svolgendo nel Paese. Il biglietto costava circa 110 euro, ma Messi è rimasto in campo solo una ventina di minuti, sempre circondato dagli organizzatori e quindi a malapena visibile. Centinaia di tifosi hanno invaso il campo, mentre altri hanno sradicato i sedili dagli spalti e li hanno lanciati, insieme ad altri oggetti.

Satadru Dutta, l’organizzatore dell’evento, è stato arrestato dalla polizia, e la governatrice del Bengala occidentale (lo stato indiano che comprende Calcutta) Mamata Banerjee ha detto che rimborserà il prezzo dei biglietti. Qualcosa di simile era già successo l’anno scorso a Hong Kong.