Il messaggio di Zohran Mamdani a Roberto Gualtieri, sull’intesa fra New York e Roma

«Dear mayor Gualtieri»: inizia così il messaggio inviato mercoledì dal sindaco di New York, Zohran Mamdani, a quello di Roma, Roberto Gualtieri. Il video è stato registrato in occasione della firma di un protocollo di intesa per la cooperazione culturale fra i centri delle due città: il distretto newyorchese di Manhattan e il Primo Municipio di Roma, che copre il centro storico della capitale.

Manhattan e Roma sono due luoghi evidentemente molto diversi, ma nel video Mamdani sottolinea un punto in comune: entrambe fanno parte dell’immaginario mondiale e sono conosciute in tutto il mondo, ma rimangono centri vivaci che oltre a essere frequentati dai turisti sono vissuti da milioni di persone.

L’accordo fra il Primo Municipio e Manhattan riguarderà in particolare la gestione di istituzioni culturali locali, spazio pubblico, scuole, e turismo, e la promozione di innovazione, sostenibilità e partecipazione civica. L’intesa prevede forme di collaborazione tra musei, biblioteche, università, e istituzioni culturali ed educative di vario genere, oltreché scambi culturali e iniziative artistiche. Il Primo Municipio ha fatto sapere di puntare alla costruzione di una rete stabile di collaborazione con varie capitali internazionali. Nel video Mamdani si rivolge anche alla presidente e all’assessora alla Cultura del Primo Municipio, Lorenza Bonaccorsi e Giulia Silvia Ghia.

Entrambe le città hanno amministrazioni di centrosinistra ed entrambi i sindaci usano molto i social per comunicare con i loro cittadini. Mamdani è stato eletto alla fine del 2025 dopo una campagna elettorale estremamente seguita in cui aveva promesso soprattutto di abbassare il costo della vita. Gualtieri è in carica dal 2021 e si è fatto notare soprattutto per l’avvio di molti cantieri per il rinnovo delle infrastrutture di Roma, che ha raccontato con una strategia comunicativa innovativa rispetto alle precedenti amministrazioni.

– Leggi anche: I politici che funzionano sui social hanno una cosa in comune