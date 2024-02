Le medaglie delle Olimpiadi di Parigi, fatte con pezzi della Tour Eiffel

Giovedì il comitato organizzatore delle Olimpiadi e Paralimpiadi di Parigi 2024 ha presentato come saranno fatte le medaglie che verranno assegnate agli atleti che vinceranno le competizioni. Presentano i bordi zigrinati e hanno incastonato al centro un pezzo esagonale e lucido. La particolarità è che questa componente centrale è stata prodotta usando il ferro che faceva parte dalla Tour Eiffel, il monumento più famoso di Parigi inaugurato in occasione dell’Esposizione universale del 1889.

Per produrle è stato usato del ferro in eccesso che era stato rimosso e conservato dopo alcuni lavori di ristrutturazione del monumento. Il design delle medaglie è stato affidato dal comitato organizzatore alla famosa gioielleria Chaumet, che si trova nel centro di Parigi e che fa parte del gruppo francese del lusso LVMH.

Unique symbol of a dream coming true.

The ultimate reward for a victory or a podium finish!

They carry in their hearts an actual fragment of the Eiffel Tower.

Here are the #Paris2024 Olympic and Paralympic medals.@Olympics @Paralympics pic.twitter.com/08VLwyVwq6

— Paris 2024 (@Paris2024) February 8, 2024