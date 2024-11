Le confezioni di bambole Mattel che contengono l’indirizzo di un sito porno

Domenica Mattel, una delle più grandi case produttrici di giocattoli del mondo, che tra le altre cose possiede il marchio Barbie, si è scusata pubblicamente per un errore di stampa contenuto sulle confezioni della sua nuova serie di bambole dedicate a Wicked, adattamento cinematografico di un musical di Broadway che uscirà al cinema a fine novembre. Sul retro delle scatole, infatti, non è stato stampato l’indirizzo ufficiale del film (www.wickedmovie.com), ma quello di Wicked Pictures, uno studio cinematografico specializzato in film porno. L’errore è stato notato da diversi acquirenti, che hanno pubblicato sui social le foto delle scatole.

Intervistato da NPR, un portavoce di Mattel ha detto che l’azienda è «profondamente rammaricata» per l’errore, e che prenderà «misure immediate per porvi rimedio», consigliando alle persone che hanno acquistato le bambole di buttare via le confezioni. Alcuni acquirenti hanno messo in vendita le scatole su eBay per cifre che arrivano anche a 500 dollari (470 euro).

Wicked, che uscirà al cinema il 24 novembre, è l’adattamento di un famoso musical di Broadway. È tratto dal romanzo illustrato Strega – Cronache dal Regno di Oz in rivolta dello scrittore statunitense Gregory Maguire, a sua volta ispirato al più celebre Il meraviglioso mago di Oz di L. Frank Baum. L’errore di stampa è contenuto nelle confezioni della serie di bambole che Mattel aveva fatto uscire la scorsa settimana per promuovere il film, tra cui quelle dei personaggi di Galinda (interpretata da Ariana Grande) e Elphaba (Cynthia Erivo).