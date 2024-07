Il video della gara con cui Nicolò Martinenghi ha vinto l’oro olimpico nei 100 metri rana

Domenica sera il nuotatore Nicolò Martinenghi ha vinto la prima medaglia d’oro dell’Italia alle Olimpiadi di Parigi, arrivando primo nella finale dei 100 metri rana davanti al britannico Adam Peaty e allo statunitense Nic Fink. Martinenghi era considerato competitivo per una medaglia, ma non sembrava il favorito per la vittoria: è arrivato davanti a tutti con una rimonta notevole nei metri finali.

