Il video in cui Marracash canta insieme a Elodie, dopo cinque anni

Sabato durante un concerto nel quartiere milanese Barona il rapper Marracash ha cantato una canzone insieme alla cantante Elodie, con cui aveva avuto una relazione tra il 2019 e il 2021. È stato un momento emozionante per il pubblico presente, ma anche per chi non c’era e ha recuperato solo dopo il video dell’esibizione, molto condiviso sui social network.

Marracash ed Elodie non si facevano vedere insieme in pubblico dall’uscita di Noi, loro, gli altri, il penultimo album del rapper. Si erano lasciati poco prima dell’uscita del disco, in cui peraltro apparivano insieme nella copertina.

Negli ultimi cinque anni Marracash ed Elodie avevano detto di essere rimasti in ottimi rapporti, ma fan e riviste di gossip avevano ipotizzato che in realtà le cose non stessero proprio così, e a volte avevano interpretato alcune frasi pronunciate dal rapper come frecciatine nei confronti della sua ex. Nel libro Qualcosa in cui credere, uscito nel 2025, Marracash aveva fatto intendere come all’inizio ci fossero state molte incomprensioni dovute al fatto che, subito dopo la fine della loro relazione, Elodie ne aveva cominciata un’altra con l’ex pilota di MotoGP Andrea Iannone. Oggi sono «due buoni ex», dice Marracash.

Barona è il quartiere periferico di Milano in cui è cresciuto Marracash, che lo cita spesso nelle sue canzoni. Il ricavato del concerto di sabato verrà usato per attività sociali e di riqualificazione del quartiere: «un modo per restituire un po’ di quel che m’ha dato facendomi diventare quello che sono oggi», ha detto Marracash.