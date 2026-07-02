Marcell Jacobs ha corso i 100 metri in 9,67 secondi, aiutato dal vento

Il velocista italiano Marcell Jacobs ha vinto una gara dei 100 metri di secondaria importanza a Eisenstadt, in Austria, con un gran tempo: 9,67 secondi. Ci è riuscito anche perché soffiava un forte vento a favore (4,1 metri al secondo, circa 15 chilometri all’ora), ma è comunque un risultato impressionante: solo il giamaicano Usain Bolt è riuscito a correre i 100 metri più velocemente in gara, a prescindere dalle condizioni meteorologiche.

Al termine della gara di Eisenstadt del World Athletics Continental Tour (del livello argento, il terzo circuito internazionale di atletica per importanza), Jacobs è stato molto celebrato per quello che il sito specializzato OA Sport ha definito «record del mondo ventoso». Il tempo di Jacobs, infatti, non verrà ufficializzato per alcun primato (il limite è un vento di 2 metri al secondo), ma è comunque un’ottima prestazione.

Il precedente “record del mondo ventoso”, e quindi non ufficiale, apparteneva all’ex velocista statunitense Tyson Gay, che nel 2008 corse i 100 metri in 9,68 secondi col vento a favore a 4,1 metri al secondo. Già nelle batterie, ovvero le qualificazioni per la finale, Jacobs aveva corso molto forte. Con un vento a favore di 2,3 metri al secondo, aveva corso i 100 metri in 9,84 secondi.

Jacobs, che quest’anno ha corso diverse volte i 100 metri sotto i 10 secondi anche senza l’aiuto del vento, ha detto che la sua forma fisica sta «crescendo a ogni gara. Certo, qui c’era tanto vento, ma solo Bolt nella storia è andato sotto questo crono».

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