Mara Venier ha preso sul serio l’omaggio a “Metropolis” dell’ultimo film di Francis Ford Coppola

Domenica durante il programma di Rai 1 Domenica in la presentatrice Mara Venier ha intervistato il celebre regista statunitense Francis Ford Coppola, il cui prossimo film, Megalopolis, uscirà in Italia mercoledì. Più di una volta però Venier si è confusa sul titolo e ha detto Metropolis anziché Megalopolis, secondo alcuni suscitando anche qualche espressione perplessa nel regista. Il lapsus di Venier non è del tutto casuale: Metropolis è il titolo di un famoso film di Fritz Lang del 1927, a cui in effetti il film di Coppola rende omaggio, a partire dal nome.

Alla fine dell’intervista per salutare Coppola e incoraggiare un applauso Venier ha ripetuto «Tutti al cinema dal 16 ottobre a vedere Metropolis!». Lo stesso ha fatto anche sul suo profilo Instagram, usando l’hashtag #metropolis, che poi però ha corretto in un secondo momento. Megalopolis è il 26esimo film di Coppola: un progetto ambizioso, autofinanziato e molto atteso e discusso, visto che da quando è stato presentato a Cannes a maggio ha ricevuto recensioni molto positive e molto negative.

– Leggi anche: Il film che Francis Ford Coppola progetta da decenni