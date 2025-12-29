Il primo trailer dei nuovi episodi di “Malcolm”, con gran parte del cast originale

Hulu e Disney+ hanno diffuso il primo trailer di Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair, ovvero i quattro nuovi episodi di Malcolm, amatissima serie tv dei primi anni Duemila che racconta la vita di una famiglia piuttosto scapestrata e in particolare del terzogenito, tanto brillante quanto impacciato. I nuovi episodi erano stati annunciati nel dicembre del 2024: parlano di Malcolm (Frankie Muniz), ormai cresciuto, che si ritrova con la famiglia che non vedeva da un sacco di tempo in occasione del 40esimo anniversario di matrimonio dei genitori (Bryan Cranston e Jane Kaczmarek). Negli Stati Uniti la serie uscirà il prossimo 10 aprile. Non è ancora chiaro quando arriverà in Italia.

Malcolm fu creata da Linwood Boomer, andò in onda dal 2000 al 2006 con il titolo originale di Malcolm in the Middle (“Malcolm nel mezzo”), e fu seguitissima anche in Italia. Boomer è tra i produttori esecutivi dei nuovi episodi, in cui reciterà la gran parte del cast delle prime stagioni, compresi Muniz, Cranston, Kaczmarek e gli attori che interpretavano i fratelli maggiori del protagonista, Chris Kennedy Masterson e Justin Berfield. Il ruolo di Dewey, il fratello minore, sarà invece interpretato da Caleb Ellsworth-Clark. Erik Per Sullivan, che lo interpretava nella serie originale, non recita più dal 2010: oggi ha 34 anni e studia a Harvard.