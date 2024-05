Il comune di Maglie ha usato per errore l’immagine dell’attore Fabrizio Gifuni nei manifesti in memoria di Aldo Moro

Nei giorni scorsi il comune di Maglie, in provincia di Lecce, ha realizzato alcuni manifesti per commemorare la morte di Aldo Moro, il leader democristiano ucciso dalle Brigate Rosse il 9 maggio del 1978, dopo 55 giorni di prigionia. Lo ha fatto però utilizzando per sbaglio una foto tratta dal film di Marco Bellocchio Esterno notte, in cui Moro era interpretato dall’attore Fabrizio Gifuni. I manifesti erano stati affissi nelle strade della città, dove Moro peraltro nacque, e pubblicati anche sui canali social del comune.

Martedì il sindaco di Maglie, Ernesto Toma, ha ammesso l’errore e chiesto scusa in un messaggio pubblicato su Facebook, in cui ha detto che l’amministrazione avrebbe dovuto controllare meglio e scegliere direttamente l’immagine dei manifesti, anziché lasciar fare ad altri.

«Aver sbagliato la foto dell’illustre cittadino di Maglie, Aldo Moro, nel manifesto del Comune per ricordare il 46° anniversario del suo assassinio è un errore gravissimo!» ha scritto Toma. «A nulla servirebbe aggiungere che i responsabili dell’errore non sono da ricercare all’interno dell’amministrazione cittadina, perché vista l’importanza della ricorrenza avremmo dovuto, comunque, scegliere noi direttamente la foto di Aldo Moro da utilizzare. Non averlo fatto ci spinge a un gesto di responsabilità che è quello di chiedere scusa alla famiglia dello statista e a tutti i cittadini».