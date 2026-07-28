Lo stato delle Grandi Pianure: il Nebraska

In questa nuova puntata della serie 50 States parliamo dello stato quasi esattamente al centro degli Stati Uniti, il Nebraska: è poco conosciuto, poco visitato, uno di quegli stati cosiddetti “fly over”, quelli che vedi dall’aereo e che sorvoli, ma dove non ti fermi. In realtà ha tante caratteristiche interessanti, tra cui tantissima acqua sottoterra, una capitale che si chiama come un presidente ma non è Washington e un panino-tasca che vorrete provare.

Lo puoi vedere gratuitamente qui o di seguito; fa parte della serie “50 States”, un video per ogni stato americano.

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