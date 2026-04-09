Lo stato americano a forma di mano

Avete presente quando diciamo che qualcuno viene dal “tacco” o dalla “punta” dello “stivale”, che è la forma che tutto il mondo associa al territorio italiano? Ecco, c’è uno stato negli Stati Uniti i cui abitanti ragionano con una logica simile, solo che lo fanno con la forma di una mano. Nel nuovo video del canale YouTube di Da Costa a Costa, Francesco Costa racconta tutto quello che c’è da sapere sul Michigan, tra i Grandi laghi, l’industria dell’auto, la città di Detroit e una gara di sputacchi.

Lo puoi vedere gratuitamente qui o di seguito; fa parte della serie “50 States”, un video per ogni stato americano.

Da Costa a Costa è un progetto giornalistico gratuito sugli Stati Uniti: è composto da una newsletter settimanale, che esce ogni sabato e si occupa delle notizie di attualità che riguardano il paese (se la vuoi ricevere, iscriviti qui), e da un canale YouTube, con un video ogni due settimane su argomenti culturali e più distanti dalle news.