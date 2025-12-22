Nel Regno Unito si è formata una voragine in mezzo a un canale

A Whitchurch, nel nord ovest dell’Inghilterra, è ceduto il fondo di un canale sopraelevato, il Llangollen, e l’acqua l’acqua si è riversata in un campo lì vicino, allagandolo. Le imbarcazioni sono rimaste incastrate sul fondo o sugli argini. È successo nella notte tra domenica e lunedì, e dalle immagini si vede un enorme buco in mezzo al canale, profondo circa 4 metri e lungo 50. Non ci sono notizie di persone morte.

Non è chiaro cosa abbia causato il cedimento: una delle ipotesi più citate è che la voragine sia un cosiddetto sinkhole, quando collassa la superficie di un terreno per via della presenza di una cavità sotterranea. All’interno delle barche che si trovavano in quel tratto di canale c’erano delle persone, che le hanno abbandonate nella notte perché sentivano rumori e movimenti inusuali.