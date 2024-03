L’invasione di api che ha fermato il torneo di tennis di Indian Wells

Uno sciame di api ha causato l’interruzione per quasi due ore della partita dei quarti di finale del torneo di tennis di Indian Wells, nel sud della California. Lo spagnolo Carlos Alcaraz e il tedesco Alexander Zverev stavano giocando da quasi 20 minuti quando sul campo centrale sono arrivate centinaia di api.

A pause for… bees?! 🐝 Carlos Alcaraz and Alexander Zverev's quarter-final match has been SUSPENDED due to a swarm of bees 🤯 pic.twitter.com/w8rALgPYU8 — Sky Sports Tennis (@SkySportsTennis) March 14, 2024

I due giocatori sono tornati negli spogliatoi e anche parte del pubblico ha cercato riparo all’interno, mentre le api si sono raggruppate soprattutto intorno alla telecamera mobile, chiamata “spider cam”, utilizzata per riprendere la partita.

Per liberare il campo dall’invasione delle api è stato necessario l’intervento di uno specialista, che ha utilizzato uno spray e un aspiratore, con cui ha “catturato le api”. L’intervento di Lance Davis, che si definisce “bee killer” (uccisore di api), è stato molto condiviso sui social media e apprezzato dal pubblico presente, anche perché l’uomo ha lavorato senza alcuna protezione. Sono servite però quasi due ore prima che i giocatori potessero tornare in campo: al momento del rientro continuavano a essere presenti alcune api, ma in numero limitato.

Just too good 🤣 pic.twitter.com/Zr1rNdKOEa — José Morgado (@josemorgado) March 14, 2024

Davis è specializzato nella cattura delle api da alcuni decenni, opera nella zona ed è anche stato protagonista di una serie televisiva in tredici puntate sul suo lavoro. Le api catturate non vengono uccise, ma ricollocate in alcuni degli alveari della sua azienda, creata nel 1986. Ha stimato che sul campo ci fossero circa 3500 api.

Non è la prima volta in assoluto che una partita di tennis di alto livello viene bloccata da una invasione di api: era successo recentemente nel 2022 a Guadalajara, in Messico, prima della partita di tennis femminile fra Petra Kvitova e Bernarda Pera.

Dopo l’interruzione Alcaraz – attuale numero 2 al mondo – ha battuto Zverev in due set (6-3, 6-1), qualificandosi per la semifinale del torneo Masters 1000, in cui affronterà il tennista italiano Jannik Sinner, che sempre giovedì ha sconfitto nei quarti (6-3, 6-3) il ceco Jiri Lehecka. La semifinale si giocherà sabato. Indian Wells è uno dei tornei del circuito Masters 1000, secondi per importanza solo ai quattro tornei del Grande Slam.