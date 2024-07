La lettera con cui Joe Biden ha ritirato la sua candidatura

Domenica pomeriggio (sera in Italia) il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha ritirato la propria candidatura alle elezioni presidenziali del prossimo 5 novembre. L’ha fatto con una lettera pubblicata su diversi social media, in cui dice che la decisione è stata presa «nel migliore interesse del mio partito [quello Democratico] e del paese» e che da qui a gennaio si concentrerà esclusivamente sul suo incarico da presidente. Ha aggiunto che parlerà alla nazione per dare più informazioni sul suo ritiro «questa settimana», ma non è chiaro esattamente quando.

Biden ha scritto che negli ultimi tre anni e mezzo, cioè da quando è presidente, gli Stati Uniti hanno fatto «grandi passi avanti»: ha citato per esempio i risultati positivi ottenuti in ambito economico e sanitario, tra cui l’abbassamento del costo dei medicinali per gli anziani, e l’approvazione di importanti leggi per contrastare il cambiamento climatico. Ha aggiunto che durante il suo mandato è stata superata la pandemia di COVID-19 e la conseguente crisi economica. «Nulla di tutto questo avrebbe potuto essere fatto senza di voi».

Ha infine ringraziato «tutte le persone che hanno lavorato per la mia rielezione», tra cui la sua vice presidente Kamala Harris, che ha definito «una collega straordinaria». In un altro messaggio sui social, Biden ha scritto che sosterrà Harris come candidata alla presidenza del Partito Democratico.