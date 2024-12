I nuovi set di Lego dedicati alle disabilità invisibili, come l’autismo

L’azienda di giocattoli danese Lego ha presentato in anteprima tre nuovi set da gioco che saranno venduti a partire dal 2025, e che sono caratterizzati da un elemento estetico comune: molti personaggi indossano dei cordini di colore verde, quelli che di solito vengono usati per appendere i badge, con dei girasoli disegnati sopra. Si tratta di un’iniziativa per sensibilizzare i consumatori sulle cosiddette disabilità invisibili, cioè quelle che non si vedono a “occhio nudo”, come l’autismo o la schizofrenia.

Il cordino era stato realizzato nel 2016 dall’azienda britannica Hidden Disabilities Sunflower: da allora è stato usato in molti paesi, tra cui l’Italia, per far sì che le persone con disabilità invisibili possano segnalare in modo discreto il proprio bisogno di assistenza. Paul White, amministratore delegato di Hidden Disabilities Sunflower, ha detto che indossare il cordino è un modo semplice per condividere la propria disabilità invisibile e «far sapere a tutti che si potrebbe aver bisogno di ulteriore aiuto e comprensione, o semplicemente di un po’ di tempo in più». Lego realizzerà tre set da gioco, che si differenzieranno in base al prezzo, all’età e alla complessità delle costruzioni.

