Le foto della nube nera su Teheran

Nella notte tra sabato e domenica Israele ha bombardato Teheran, la capitale dell’Iran, colpendo anche alcuni depositi di carburante che hanno causato enormi esplosioni e incendi alti decine di metri. Si sono viste grosse nuvole di fumo che hanno fatto diventare nero il cielo di Teheran, come mostrano alcune delle foto di ieri.

Domenica del carburante è finito anche nelle fognature di Teheran e ha preso fuoco, sviluppando un incendio lungo i lati di una strada della città. I bombardamenti e le successive esplosioni hanno causato anche una pioggia nera, probabilmente a causa della fuliggine, e agli abitanti della capitale è stato raccomandato di non uscire da casa per diverse ore.