Alla fine Lavazza ci ha fatto una pubblicità, con la Nazionale italiana di baseball

Lavazza, una delle aziende produttrici di caffè più famose al mondo, ha messo sul proprio profilo Instagram statunitense una pubblicità con l’allenatore della Nazionale italiana di baseball Francisco Cervelli e due suoi giocatori. Nel video, i tre bevono un espresso e si baciano sulle guance: sono stereotipi sugli italiani molto diffusi negli Stati Uniti e attraverso i quali l’Italia si è distinta parecchio al World Baseball Classic, i Mondiali di baseball che si stanno giocando negli Stati Uniti. È soprattutto lì, dove il baseball è seguitissimo, che questa Italia molto italoamericana è diventata un fenomeno mediatico, tant’è che Lavazza ha pubblicato questa pubblicità solo sul suo profilo statunitense.

La Nazionale di baseball è formata soprattutto da giocatori italoamericani, che nelle scorse settimane hanno cercato di ostentare il legame con le proprie origini italiane facendo la cosiddetta “mano a pigna” o portandosi sempre in panchina una macchina per il caffè, non a caso proprio della Lavazza (non è noto al momento se ci sia un accordo – e nel caso da quando e di che tipo – tra l’azienda e la Federazione italiana di baseball).

Queste cose non sono una novità: le facevano già al World Baseball Classic del 2023 e già allora avevano ricevuto molte attenzioni. Nel 2023, peraltro, con una macchina Nespresso:

Ma quest’anno se n’è parlato ancora di più: per via degli ottimi risultati della Nazionale – ai gironi ha battuto i fortissimi Stati Uniti ed è arrivata fino alle semifinali, il suo miglior risultato di sempre – e per la funzione rituale che il caffè espresso aveva assunto dopo ogni fuoricampo, l’azione più spettacolare e quella che porta sicuramente almeno un punto. In quel caso, il capitano Vinnie Pasquantino faceva bere un caffè espresso al compagno che l’aveva fatto, dopo avergli fatto indossare una giacca Armani e prima di salutarlo con due baci sulle guance, proprio come si vede nella pubblicità di Lavazza.