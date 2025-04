La cattura di un rapace che spaventava un paese inglese

Giovedì è stata infine catturata una poiana di Harris che da oltre un mese spaventava gli abitanti del paese inglese di Flamstead, circa cinquanta chilometri a nord di Londra. Il rapace aveva infatti attaccato quasi cinquanta persone, ferendone alcune. È stato catturato da un uomo di 40 anni, Steve Harris: da tempo il rapace si appollaiava su un albero vicino a casa sua. Quando si è posato nel suo giardino Harris ha usato una gabbia che gli aveva lasciato un falconiere, bloccandolo e poi chiedendo aiuto.

La poiana di Harris, anche chiamata impropriamente falco di Harris, è un rapace di medie dimensioni originario del continente americano, noto per un comportamento sociale insolito fra i rapaci (caccia spesso in gruppi): l’esemplare di Flamstead planava sugli abitanti e li feriva con gli artigli. Ultimamente gli attacchi erano diventati più frequenti, tanto che alcuni degli abitanti giravano abitualmente con caschi da ciclisti. Aveva attaccato anche un postino e le consegne in certe zone del paese erano state interrotte. A Flamstead si era aperto un dibattito fra chi voleva eliminare la poiana e chi invece aveva lanciato una petizione per “salvarla”.