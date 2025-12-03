La camera ardente di Nicola Pietrangeli, allo stadio Nicola Pietrangeli

Mercoledì pomeriggio c’è stato il funerale di Nicola Pietrangeli, l’ex tennista italiano morto lunedì a 92 anni. Prima, per familiari e amici c’è stata la camera ardente allestita al Foro Italico di Roma nello stadio Nicola Pietrangeli, lo storico stadio di tennis (quello con le statue in marmo di Carrara) a lui intitolato dal 2006. Era stato lui stesso a esprimere il desiderio di avere il funerale lì, «innanzitutto perché c’è parcheggio, poi perché ci sono tremila posti a sedere», disse nel 2023.

– Leggi anche: Chiamate Pietrangeli