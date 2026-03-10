I 17 minuti in cui il portiere Antonin Kinsky subisce tre gol, sbaglia malamente e viene sostituito

Martedì il portiere ceco del Tottenham Antonin Kinsky è stato sostituito dopo 17 minuti nella sua partita d’esordio in Champions League, persa per 5 a 2 in casa dell’Atletico Madrid. Kinsky aveva l’occasione di farsi notare nella competizione per squadre di club più importante al mondo, ma non se l’è giocata benissimo: ha preso tre gol e commesso due errori piuttosto marchiani.

Dopo cinque minuti è scivolato su un rinvio, facendo finire la palla tra i piedi dell’attaccante dell’Atletico Madrid Ademola Lookman e innescando involontariamente l’azione che ha portato al gol di Marcos Llorente.

Kinsky preso il secondo gol da Antoine Griezmann 8 minuti dopo, questa volta per via di un errore del difensore del Tottenham Micky van de Ven; e il terzo al quindicesimo, con un altro rinvio molto goffo che ha permesso a Julián Álvarez di inserirsi.

L’allenatore del Tottenham Igor Tudor aveva preferito Kinsky a Guglielmo Vicario, il portiere titolare della squadra, per scelta tecnica: «È meglio per la squadra», aveva detto nella conferenza stampa di lunedì. Il Tottenham giocherà la seconda partita in casa, e per sperare di qualificarsi dovrà battere l’Atletico Madrid con almeno tre gol di scarto.