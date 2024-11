La comparsa a sorpresa di Kamala Harris al Saturday Night Live, con la sua imitatrice Maya Rudolph

Sabato la vicepresidente degli Stati Uniti e candidata del Partito Democratico alle elezioni presidenziali Kamala Harris è comparsa a sorpresa al Saturday Night Live, il più famoso programma comico della televisione statunitense che va in onda il sabato sera sulla rete NBC. Harris è entrata in scena in uno sketch ben congegnato insieme all’attrice e comica Maya Rudolph, che è nota tra le altre cose proprio per la sua imitazione di Harris: Rudolph sembrava da sola in scena e si stava rivolgendo al pubblico con accanto quello che sembrava essere uno specchio, dicendo di voler parlare con «qualcuno che è stato nei miei panni»; a quel punto si è girata verso lo specchio e al posto del riflesso c’era davanti a lei Kamala Harris, vestita nello stesso modo.

Rudolph e Harris si sono poi messe a parlare scherzando sul fatto di essere la stessa persona e dandosi consigli a vicenda su come affrontare questi ultimi giorni di campagna elettorale fino a martedì 5 novembre, quando si voterà negli Stati Uniti. Alla fine Rudolph fa una specie di dichiarazione di voto per Harris dicendo: «Voterò per noi». Harris a quel punto le chiede scherzando: «C’è qualche possibilità che tu sia iscritta alle liste elettorali della Pennsylvania?», cioè il più importante degli stati in bilico, dove deve assolutamente vincere se non vuole perdere le elezioni. Rudolph risponde di no e Harris dice «be’, valeva la pena di fare un tentativo».