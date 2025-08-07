Il miglior salto triplo di sempre, trent’anni fa

Il 7 agosto del 1995 – trent’anni fa oggi – l’inglese Jonathan Edwards fece quello che ancora oggi è il miglior salto triplo di sempre. Ai Mondiali di Göteborg, in Svezia, fu il primo a saltare oltre i 18 metri e lo fece per due volte nella stessa giornata: prima saltò a 18 metri e 16 centimetri, e poi a 18 metri e 29 centimetri, il record del mondo ancora insuperato. Negli ultimi trent’anni solo altri sette atleti hanno saltato oltre i 18 metri e solo uno oltre i 18 metri e 20 centimetri. Come si vede dal video del secondo record del mondo, Edwards saltò talmente oltre lo standard di quella finale mondiale che nemmeno era stato previsto di segnare – sul supporto giallo accanto alla sabbia su cui si atterra – le misure oltre i 18 metri.

Sempre nel 1995 Edwards saltò addirittura a 18 metri e 43 centimetri, ma quel risultato non fu omologato come record del mondo per via del troppo vento a favore. Ricordando il record del mondo fatto ai Mondiali di Göteborg ha detto a BBC: «Il fatto che nessuno l’abbia superato non è un bel segno per l’atletica leggera». L’Équipe ne ha parlato come di «una delle migliori prestazioni nella storia dell’atletica leggera».