Il video dell’intervista di Alessandro Baricco a “Che tempo che fa”

Domenica lo scrittore Alessandro Baricco è stato ospite della trasmissione Che tempo che fa, che va in onda su Nove ed è condotta da Fabio Fazio. Era un’intervista abbastanza attesa: nel 2022 a Baricco era stata diagnosticata una leucemia mielomonocitica cronica, un raro tumore del sangue caratterizzato da una proliferazione di monociti, una specifica tipologia di globuli bianchi. Da allora aveva parlato della sua malattia in poche occasioni: una di queste lo scorso dicembre, in un podcast del Post.

Baricco ha raccontato di avere trascorso l’estate all’Ospedale San Raffaele di Milano, sottolineando come le sue condizioni di salute stiano lentamente migliorando: «Ora vado benissimo, ma è un grosso cammino che non ho ancora finito». Lo scrittore ha anche rivelato alcuni dettagli del suo periodo di riabilitazione: «Ricordo che dovevo lavarmi i denti ed ero così debole che non riuscivo a fare il gesto di lavarsi i denti, che è una delle cose più semplici che si possa fare, e tutto quello che potevo fare era tenere fermo lo spazzolino con il braccio». «Mentre facevo questa cosa – ha proseguito – dicevo “guarda il corpo dove ti porta, la vita dove ti spinge…”. Poi pensavo “uscirò mai da tutto questo?”. Adesso vado benissimo anche di rovescio. Non c’è problema, mi faccio anche la barba».

Baricco ha poi affermato di provare una certa riluttanza nei confronti dell’eccessiva attenzione che i media sono soliti riservare alle malattie delle persone famose. «Era una scelta pratica, volevo comunicare velocemente a quante più persone possibili che stavo male, non alimentare la paura», ha detto parlando della sua decisione di condividere alcuni aggiornamenti sulle sue condizioni di salute sui social. «Lo ribadisco, non vorrei aver alimentato l’ossessione per le malattie dei vip: il mio intento era diverso».