L’intervista di Alberto Trentini a Che Tempo Che Fa

Domenica sera Alberto Trentini, il cooperante italiano che è stato detenuto per 423 giorni in Venezuela, è stato ospite del programma televisivo Che Tempo Che Fa, dove è stato intervistato dal conduttore Fabio Fazio. Questa è stata la prima uscita pubblica di Trentini dopo il suo rientro in Italia. Durante l’intervista Trentini ha raccontato del suo arresto, della sua prigionia nel carcere El Rodeo I di Caracas e delle dure condizioni in cui è stato costretto a vivere.

Trentini era arrivato in Venezuela a ottobre del 2024, per conto della ong internazionale Humanity & Inclusion, che aiuta le persone con disabilità, ed era stato arrestato il 15 novembre del 2024 a un posto di blocco vicino al confine con la Colombia, a Guasdualito. Il regime di Maduro aveva incarcerato Trentini, senza mai accusarlo formalmente di alcun reato, perché puntava a ottenere una qualche forma di riconoscimento politico da parte del governo italiano: è la cosiddetta diplomazia degli ostaggi, una pratica frequente nei regimi illiberali e nelle dittature, e applicata anche dal Venezuela. L’Italia si era però sempre rifiutata di riconoscere il regime di Maduro come legittimo.

Trentini è stato liberato il 12 gennaio 2026, qualche giorno dopo che gli Stati Uniti avevano arrestato il presidente del Venezuela, Nicólas Maduro, in seguito a un’operazione militare in Venezuela.

