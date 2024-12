Alla fine l’Inter ha ricevuto la coppa dello Scudetto del 2006, fisicamente

Da questa settimana l’Inter espone nella sua sala trofei, il luogo nella sede ufficiale del club in cui ci sono tutte le coppe vinte negli anni, anche la coppa dello Scudetto del 2005-2006. Lo Scudetto fu assegnato all’Inter dopo le penalizzazioni che la giustizia sportiva aveva dato alla Juventus e al Milan, che conclusero quel campionato al primo e al secondo posto. Come scrive SportMediaset, l’Inter aveva fatto richiesta alla Lega Serie A di ottenere il trofeo fisico dopo che si erano conclusi tutti i vari ricorsi presentati dalla Juventus negli anni.

La Serie A 2005-2006 si concluse con la Juventus prima con 91 punti, il Milan secondo con 88 e l’Inter terza con 76. Pochi giorni dopo però vennero rese pubbliche intercettazioni telefoniche che coinvolgevano diversi dirigenti delle squadre di calcio italiane, e si aprì un’inchiesta della magistratura sportiva per accertare la regolarità del campionato appena concluso e del precedente (uno scandalo noto come “Calciopoli”). Diverse squadre furono accusate di aver fatto pressioni per ottenere arbitri considerati più favorevoli nei loro confronti. L’accusata principale era la Juventus: due suoi importanti dirigenti, Luciano Moggi e Antonio Giraudo, furono radiati dal calcio nel processo sportivo e ricevettero anche condanne penali (poi prescritte dalla Corte di Cassazione, nel 2015).

La Juventus fu retrocessa in Serie B mentre il Milan, anch’esso coinvolto in misura minore nelle intercettazioni, fu penalizzato di trenta punti. Lo Scudetto fu assegnato “a tavolino” all’Inter, mentre quello del 2004-2005 fu revocato e non venne più assegnato.