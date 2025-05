Gli highlights dello spettacolare 4-3 tra Inter e Barcellona nella semifinale di ritorno di Champions League

La semifinale di Champions League tra Inter e Barcellona è stata una delle più spettacolari e appassionanti nella storia della competizione, la più importante per le squadre di calcio europee. La partita di ritorno, giocata in casa dell’Inter, è finita 4-3 dopo una rimonta e una contro-rimonta: dal 2-0 dell’Inter al 2-3 del Barcellona, fino al 4-3 finale segnato negli ultimi minuti. L’Inter, allenata da Simone Inzaghi, si è così qualificata per la seconda semifinale di Champions League in tre anni, la sesta della sua storia (ha vinto tre volte: nel 1964, 1965 e 2010).