Il pilota di Formula 1 Jack Doohan ha fatto un incidente a 330 chilometri orari: lui sta bene

Venerdì mattina, durante le prove libere del Gran Premio di Formula 1 del Giappone, il ventiduenne pilota australiano dell’Alpine Jack Doohan è andato a sbattere sulle protezioni fuori pista mentre andava a circa 330 chilometri orari. Dopo l’incidente ha detto in radio al suo team che stava bene ed è uscito da solo dall’auto, apparentemente illeso.

Doohan ha perso il controllo dell’auto mentre si avvicinava alla curva 1 del circuito di Suzuka, l’auto ha fatto un testa-coda ed è uscita di pista, sbattendo violentemente contro le barriere.

La curva è famosa soprattutto per un altro incidente accaduto nel 1990, quello in cui Ayrton Senna speronò Alain Prost mandandolo fuori pista e vincendo in questo modo il titolo mondiale. Non è ancora chiaro cosa sia successo a Doohan, che peraltro probabilmente aveva il DRS aperto (un sistema che aumenta la velocità massima delle auto), ma è abbastanza raro che in Formula 1 accadano incidenti così violenti, soprattutto nelle prove libere, durante le quali non c’è competizione tra le auto.

Jack Doohan gareggia in Formula 1 dalla scorsa estate ed è il figlio dell’ex pilota di moto Michael Doohan, cinque volte campione del mondo tra il 1994 e il 1998.