Il video di un conduttore della tv di stato iraniana che annuncia in lacrime la morte di Khamenei

Domenica mattina la tv di stato iraniana IRIB ha dato l’annuncio dell’uccisione della Guida Suprema Ali Khamenei. Lo ha fatto con un messaggio solenne, pieno di metafore, aperto da invocazioni religiose e interrotto dal pianto del conduttore. Come tutti i media statali, IRIB è controllata dal regime iraniano e riflette la sua propaganda.

In uno dei passaggi il conduttore ha detto che Ali Khamenei «ha bevuto il dolce nettare del martirio sulla via della gloria del santuario della Repubblica Islamica dell’Iran e si è unito al Regno dell’Alto». Nello studio si sentono anche altre persone presenti singhiozzare e piangere. Il conduttore ha poi invitato la popolazione alla fermezza e alla difesa della Rivoluzione islamica.

Sabato in varie città iraniane ci sono stati festeggiamenti alla notizia della morte di Khamenei, con balli, cori e clacson. Il regime iraniano ha annunciato 40 giorni di lutto e una settimana di chiusura di tutte le attività pubbliche e private non essenziali.