Il primo uomo a nuotare i 50 metri stile libero sotto i 20 secondi, in vasca corta

Sabato ai Mondiali di nuoto in vasca corta in corso a Budapest, in Ungheria, il nuotatore delle Isole Cayman Jordan Crooks ha stabilito il nuovo record del mondo in vasca corta sui 50 metri stile libero, nuotando in un tempo di 19,90 secondi. È diventato così il primo di sempre a nuotare su questa distanza sotto i 20 secondi, migliorando il suo record precedente che era di 20,08 secondi.

Nel nuoto in vasca corta la piscina è lunga 25 metri, la metà di quella che si usa nelle competizioni più seguite e prestigiose, come le Olimpiadi. È un tipo di nuoto un po’ diverso, condizionato dal fatto che ci sono più “virate” (ossia il movimento con cui ci si gira e si cambia direzione tra una vasca e l’altra) e “subacquee” (cioè la fase in cui i nuotatori, dopo essersi spinti sulla parete a fine vasca, avanzano sott’acqua muovendo gambe e braccia prima di emergere e riprendere a nuotare). Spesso nel nuoto in vasca corta eccellono nuotatori con caratteristiche diverse dai migliori in vasca lunga (che sono anche i più famosi e seguiti).

Grazie alla spinta che si dà nelle virate i tempi che si fanno in vasca corta sono generalmente più bassi: il record del mondo nei 50 metri stile libero in vasca lunga è infatti di 20,91 secondi.

