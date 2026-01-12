Il gol di tacco di Cristiana Girelli con cui la Juventus ha vinto la Supercoppa italiana femminile

Domenica 11 gennaio la Juventus femminile ha vinto la Supercoppa italiana di calcio contro la Roma. Lo ha fatto in modo spettacolare: rimontando la partita e segnando il gol decisivo all’85esimo minuto, di tacco. A farlo è stata Cristiana Girelli, attaccante italiana di 35 anni e una delle calciatrici italiane più forti e vincenti di sempre. La Juventus, che l’anno scorso aveva già vinto Scudetto e Coppa Italia, ha così ottenuto la sua quinta Supercoppa. Per Girelli, invece, è la dodicesima: nessuna squadra e nessuna calciatrice ne ha mai vinte così tante, a dimostrazione della sua grande carriera.

Nonostante l’età e nonostante non sia più una titolare in ogni partita, Girelli rimane una buona attaccante, completa e versatile. La scorsa estate fu decisiva agli Europei di calcio, dove l’Italia raggiunse la semifinale (e mancò di poco la finale) anche grazie ai suoi gol. Le sue prestazioni le valsero persino una candidatura al Pallone d’Oro, il riconoscimento individuale più prestigioso del calcio.