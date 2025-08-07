Sofia Cantore, Cristiana Girelli e Gianluigi Donnarumma sono i tre candidati italiani al Pallone d’Oro

Le calciatrici italiane Sofia Cantore e Cristiana Girelli sono nella lista delle trenta finaliste che concorreranno alla vittoria del Pallone d’Oro, il più prestigioso premio individuale nel calcio. Nella lista dei 30 calciatori l’unico italiano è invece il portiere Gianluigi Donnarumma. Da quando viene assegnato il Pallone d’Oro femminile, cioè dal 2018, non era mai successo che ci fossero due italiane tra le candidate. Prima di Cantore e Girelli l’unica calciatrice italiana candidata al Pallone d’Oro era stata, l’anno scorso, Manuela Giugliano, centrocampista della Roma.

Cantore ha 25 anni ed è un’attaccante completa e talentosa. La stagione appena trascorsa è stata la sua migliore finora: ha segnato 18 gol in 39 partite totali, contribuendo alla vittoria dello Scudetto e della Coppa Italia da parte della Juventus, dove gioca anche Girelli, che ha 35 anni e, come lei, fa l’attaccante. Dalla prossima stagione Cantore giocherà nel campionato statunitense con il Washington Spirit.

Cantore e Girelli hanno giocato insieme anche gli Europei di calcio, dove l’Italia è stata eliminata agli ultimi minuti della semifinale dall’Inghilterra (che ha poi vinto il torneo).

Donnarumma ha 26 anni ed è il portiere della Nazionale italiana (di cui è anche capitano) e del Paris Saint-Germain, con il quale quest’anno ha vinto per la prima volta in carriera la Champions League, il trofeo europeo per club più prestigioso. La sua presenza tra i 30 candidati al Pallone d’Oro (per la seconda volta in carriera) era abbastanza prevedibile: è da tempo uno dei portieri più forti al mondo e quest’anno ha fatto una stagione eccezionale.

Tuttavia, è molto probabile che il Pallone d’Oro maschile sarà vinto dall’attaccante francese Ousmane Dembélé, che gioca nel Paris Saint-Germain con Donnarumma. È invece meno chiaro chi vincerà quello femminile: le favorite sono la spagnola Aitana Bonmatí, che ha vinto la due edizioni precedenti e che gioca nel Barcellona, la sua compagna di squadra Alexia Putellas e la calciatrice dell’Arsenal Mariona Caldentey, che quest’anno ha vinto la Champions League. Tra le candidate per il Pallone d’Oro femminile c’è anche la 39enne brasiliana Marta, che con il Brasile ha da poco vinto la Copa América segnando una doppietta in finale.