I danni causati dalla grandine alle automobili sull’autostrada A13 nella provincia di Ferrara

Martedì nella provincia di Ferrara, in Emilia-Romagna, c’è stata una forte grandinata che ha causato danni soprattutto alle macchine. Molti automobilisti che in quella zona stavano percorrendo l’autostrada A13, che collega Bologna e Padova, si sono dovuti fermare e la grandine ha danneggiato gravemente i vetri e le carrozzerie delle loro auto. Una persona ha riportato dei tagli alle braccia a causa dei vetri rotti.

Il sindaco di Ferrara Alan Fabbri ha detto che la grandinata – con chicchi fino a tre centimetri di diametro – ha danneggiato anche i vetri di alcune case, mentre il vento forte ha abbattuto vari alberi e divelto le coperture di alcune case e capannoni. I punti più colpiti sono stati quelli della zona sud di Ferrara, la frazione Porotto e il comune di Vigarano Mainarda, dove alcune lamiere dei tetti sono finite sulle automobili parcheggiate nei paraggi.