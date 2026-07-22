NewsletterPodcast
ShopRegala
Abbonati
  • FLAHES
  • Mercoledì 22 luglio 2026

I danni causati dalla grandine alle automobili sull’autostrada A13 nella provincia di Ferrara

(Screenshot da un video su X)
(Screenshot da un video su X)

Martedì nella provincia di Ferrara, in Emilia-Romagna, c’è stata una forte grandinata che ha causato danni soprattutto alle macchine. Molti automobilisti che in quella zona stavano percorrendo l’autostrada A13, che collega Bologna e Padova, si sono dovuti fermare e la grandine ha danneggiato gravemente i vetri e le carrozzerie delle loro auto. Una persona ha riportato dei tagli alle braccia a causa dei vetri rotti.

Il sindaco di Ferrara Alan Fabbri ha detto che la grandinata – con chicchi fino a tre centimetri di diametro – ha danneggiato anche i vetri di alcune case, mentre il vento forte ha abbattuto vari alberi e divelto le coperture di alcune case e capannoni. I punti più colpiti sono stati quelli della zona sud di Ferrara, la frazione Porotto e il comune di Vigarano Mainarda, dove alcune lamiere dei tetti sono finite sulle automobili parcheggiate nei paraggi.

Tag: ferrara-grandine

Consigliati