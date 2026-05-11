Il video della gomitata di Victor Wembanyama in gara-4 dei playoff NBA

Nella notte italiana tra domenica e lunedì il forte cestista francese Victor Wembanyama, dei San Antonio Spurs, è stato espulso per aver dato una gomitata a Naz Reid dei Minnesota Timberwolves durante una partita dei playoff NBA, il campionato nordamericano di basket. Spurs e Timberwolves stavano giocando gara-4 dei quarti di finale (in NBA si gioca al meglio delle sette partite), vinta alla fine per 114-109 dai Timberwolves, che hanno portato così la serie sul 2-2. La gomitata è arrivata nel secondo quarto, durante una partita molto fisica, dopo che Wembanyama aveva recuperato un pallone sotto il canestro avversario e si era ritrovato circondato da Naz Reid e da un altro giocatore dei Minnesota Timberwolves, Jaden McDaniels, con i quali c’erano stati spintoni e contatti vari.

Il brutto fallo di Victor Wembanyama è stato sorprendente: per quanto sia sempre stato considerato un atleta molto competitivo, è noto per uno stile di gioco controllato e raramente scorretto. Non a caso viene spesso indicato come un modello positivo, dentro e fuori dal campo.

A Wembanyama è stato infine fischiato un cosiddetto flagrant 2, cioè la forma di fallo violento e non necessario più grave in NBA e quella che comporta l’immediata espulsione del giocatore. Wembanyama, che ha 22 anni e gioca in NBA dal 2023, ha chiesto al suo compagno cosa volesse dire un flagrant 2. È poi uscito dal campo mentre nel palazzetto dei Timberwolves risuonava (apposta) “Beat it!” di Michael Jackson. In inglese “beat it” vuol dire “vattene”.

Non si sa ancora se Wembanyama dovrà ora saltare qualche partita.

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