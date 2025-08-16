Il primo gol di una calciatrice italiana nel campionato statunitense: quello di Sofia Cantore

Nella notte tra venerdì e sabato l’attaccante Sofia Cantore è diventata la prima calciatrice italiana a segnare un gol nella National Women’s Soccer League (NWSL), il campionato statunitense di calcio femminile, uno dei più prestigiosi al mondo. Cantore, che a giugno era stata acquistata dal Washington Spirit per 300mila euro, ha portato momentaneamente in vantaggio la sua squadra nella partita d’esordio contro il Racing Louisville Football Club, poi finita 2 a 2. È stato un gol molto bello: un destro potente da fuori area, che ha colpito la traversa per poi superare la linea della porta.

Cantore ha 25 anni ed è un’attaccante completa e talentuosa, molto veloce e abile nel dribbling, che può giocare sia da centravanti sia da ala. La stagione appena trascorsa è stata la sua migliore finora: ha segnato 18 gol in 39 partite totali, contribuendo alla vittoria dello Scudetto e della Coppa Italia da parte della Juventus, la sua vecchia squadra.